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Aktüel SMO bileşenlerinden Tel Abyad ilçesinde "koordinasyon" toplantısı
Aktüel

SMO bileşenlerinden Tel Abyad ilçesinde "koordinasyon" toplantısı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:32:29 -
SMO bileşenlerinden Tel Abyad ilçesinde "koordinasyon" toplantısı

TEL ABYAD (AA) - Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenleri, Barış Pınar Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen bölgelerde askeri gruplar arasındaki iletişimi ve sahadaki güvenliği daha da güçlendirmek için Tel Abyad ilçesinde bir araya geldi.

Barış Pınar Harekatı bölgesindeki askeri gruplar, SMO'ya bağlı 3. Kolordunun daveti üzerine, Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen Tel Abyad'da toplantı düzenledi.

AA muhabirine konuşan 3. Kolordu Komutanlarından Ebu Muhammed Ferruh, gruplar arasında iletişimi ve güvenlik ağını daha da güçlendirmek amacıyla toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçen yıl icra edilen Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk defa böyle bir toplantı düzenlendiklerini ifade eden Ferruh, faydalı geçen toplantının rutin hale getirileceğini belirtti.

Komutan Ferruh, "Toplantıda, bölgedeki mevcut barışı, huzuru ve istikrarı bozmaya çalışan terör örgütü YPG'ye karşı alınacak ek tedbirler masaya yatırıldı." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve SMO askerleri, gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında 13 Ekim 2019'da Tel Abyad ilçe merkezini YPG/PKK'lı teröristlerden arındırmıştı.

- Suriye Milli Ordusu

Suriye'de Mart 2011'de barışçıl başlayan protestoların daha sonraki silahla çatışmaya everilmesiyle, rejim ordusundan ayırılan subaylar ve askerler Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) adıyla yeni bir oluşum kurdu.

Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Halep'in kuzeyinde ÖSO'ya bağlı 30 askeri grup, 30 Aralık 2017'de Milli Ordu adıyla birleşti.

Bu alanın dışında kalan İdlib kökenli 11 grup da 28 Mayıs 2018’de "Ulusal Özgürleştirme Cephesi" adı altında bir araya geldi. İki oluşum, 4 Ekim'de Suriye Milli Ordusu adı altından toplanarak Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlandı.

2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı, 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı ve 2019'daki Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçikle ortak hareket eden SMO askerleri, Suriye'nin kuzeyinde 3 ayrı kolordudan oluşuyor.



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