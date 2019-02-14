UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları geçtiğimiz akşam başladı. Bugün ise Çek ekibi Slavia Prag sahasında Belçika ekibi Genk'i konuk edecek. Bu heyecan dolu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Slavia Prag Genk UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Slavia Prag Genk UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

14 Şubat 2019 Perşembe günü(Bugün) Eden Arena'da TSİ 20.55'te başlayacak olan Slavia Prag Genk UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçı beIN Connect'ten canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica'yı İstanbul Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te ağırlayacak.

Tur atlayan takımlar, 20-21 Şubat tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından belli olacak.

14 Şubat Perşembe

20.55 Galatasaray - Benfica (Portekiz) beIN SPORTS 1

20.55 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere) beIN SPORTS HD 3

20.55 Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya) beIN SPORTS HD 2

20.55 Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna) beIN SPORTS MAX HD 1

20.55 Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya) beIN SPORTS MAX HD 2

20.55 Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya) beIN CONNECT

20.55 Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika) beIN CONNECT

20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya) beIN SPORTS HD 4

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya) beIN SPORTS MAX HD 2

23.00 Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya) beIN SPORTS HD 4

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya) beIN SPORTS MAX HD 1

23.00 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere) beIN SPORTS HD 2