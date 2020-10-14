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Gündem Skandal paylaşıma Mehmet Metiner'den çok sert tepki
Gündem

Skandal paylaşıma Mehmet Metiner'den çok sert tepki

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın darbe iması yapan skandal paylaşımına çok sert tepki göstererek, "Bu, 'darbeyle al aşağı edemedim ama biz anayasa mahkemesi kararlarıyla seni iradeni paralize ederiz' tehdididir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:23:00 - 2020-10-14 10:46:59
Skandal paylaşıma Mehmet Metiner'den çok sert tepki

Memleket Meselesi programında AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar Yanıyor" paylaşımına tepki gösteren Siyasetçi Yazar Mehmet Metiner, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Abdullah Gül'ün arkasına sığınacaksan..."

AYM'nin siyaset yeri olmadığını belirten Metiner, "Söylediğin sözün arkasında mertçe duracak bir yüreğe sahip değilsen hukukun arkasına saklanma. Seni oraya atayan Abdullah Gül'ün arkasına sığınacaksan o cübbe sana dar gelir. Orası siyaset yapılacak yer değildir." dedi.

"Bahçeli'nin altını çizdiği hususun gerçekleşmesi gerekiyor"

A Haber'de konuşan Metiner sert sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Sayın Devlet Bahçeli'nin de altını çizdiği hususun gerçekleşmesi gerekiyor. Eski Türkiye'nin bir vesayet organı olarak konumlandırılan, 1961 anayasasıyla birlikte sistemimizin için konumlandırılan bir Anayasa Mahkemesi bugünkü Türkiye'de de tekrar kendini vesayet odağı gibi görmeye başlıyor. Ve üyesi eski üniversite hocası da siyaset yapmayı marifet sanıyor. Sonra da yüreği yetmeyince "öyle demek istemedim, hukukun ışığından söz ettim. Anayasa Mahkemesi çoğunluğunu belirli bir grubun oluşturduğu yargı kararlarıyla kendilerini konuşturuyorlar. Yetmeyince de böyle paylaşımlarla hadsiz davranışlar sergiliyorlar."

"Bu bir darbe tehdididir"

Hükümetin darbe iması ile tehdit edildiğini belirten Metiner, "Bu siyasi iradeye yöneltilmiş bir tehdittir. Genel Kurmay üzerinden yapılan bir ima. Bu, "darbeyle al aşağı edemedim ama biz anayasa mahkemesi kararlarıyla seni iradeni paralize ederiz" tehdididir." şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Yatırım Hesap

Medet Umduğunuz Adama Bakın. Mehmet Metiner. Kendi Mahallesinde bile kimsenin yanına uğramadığı bir adam .............
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Helal olsun sayın Metiner. Ağzının payını okkalı vermiş.
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