Skandal iddia: Türkiye’ye sahte PCR testiyle giriş yapıyorlar!

Özellikle bulundukları ülkelerdeki PCR testinin ücretli olması nedeniyle ‘sahte’ test belgeleri düzenlenerek Türkiye’ye giriş yapılıyor olunması tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Türkiye’ye geleceklere sahte PCR düzenlerken yakalandı

Öte yandan Bulgaristan’da bir kişi Türkiye’ye gelecek olanlara sahte PCR testi düzenlerken yakayı ele verdi. Bulgaristan’ın Harmanli şehrinde, Türkiye’ye seyahat eden vatandaşlara satmak için hazırlanmış çok sayıda sahte PCR testi ele geçirildi.

33 yaşındaki Bulgar vatandaşı yakalandı

Bulgar polisinin verdiği bilgiye göre sahte testleri düzenleyen 1 kişi de yakalandı. İsmi açıklanmayan şahsın Harmanli’de yaşadığı ve 33 yaşında olduğu bildirildi.

Şahsın evinde yapılan aramada Bulgarca ve Türkçe düzenlenmiş çok sayıda sahte PCR testi bulunduğu kaydedilirken, baskıda kullanılan bilgisayar sisteminin ve yazıcıların da ele geçirildiği açıklandı.

Sahte PCR testi kullananlar sorgulanacak

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sahte testleri kullananların sorgulanacağını ifade etti.

Türkiye sahtekarlığa karşı önlem almalı

yeniakit.com.tr’nin yaptığı araştırmalara göre, Avrupa’nın pek çok ülkesinden gelen yerli ve yabancı kişiler sahte PCR testleriyle Türkiye’ye giriş yaptı. Türkiye’nin bu sahtekarlığa yönelik ivedilikle önlem alması gerektiği belirtiliyor.