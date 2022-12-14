Size günah olarak bu yeter! Ertuğrul Özkök'ün sizi övmesi...

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CHP'ye yakın medya, muhalefet partisi milletvekilleri ve solcu grupların "6 yaşında kız çocuğunu evlendirdiler" iftirası neticesinde oluşan kamuoyu baskısı, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında yakalama kararı çıkartılmasına kadar uzandı.

Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar gazetesinin yazarları; Mehmet Ocaktan, Yusuf Ziya Cömert, Elif Çakır ve Mustafa Çağırıcı da başlatılan linç kampanyasına çocuğa yönelik taciz ve tecavüz iftirası ile destek verdi.

Karar yazarları da tarikat ve cemaat düşmanları ile aynı dili kullanarak, hem iftira hem de tüm İslami camiayı karalama yoluna başvurdu.

28 Şubatçı Özkök'ün sizi övmesi..

Aralarında eski müftü Mustafa Çağırıcı ve eski başörtülü Elif Çakır'ın da olduğu Karar yazarları, Merhum Necmettin Erbakan'a cinayet, uyuşturucu iftirası atan, 28 Şubat'ta yönettiği gazetenin manşetinde, "411 el kaosa kalktı" ifadelerini kullandırttırarak başörtüsü hakkının kaos olduğunu öne süren Ertuğrul Özkök'ün övgüsünü kazandı.

Özkök, bugünkü yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

Sadece dünkü gazeteden dört yazının başlığı

Taşgetiren ve Akyol’un araladığı bu kapı Karar gazetesinin yazarları tarafından dün ardına kadar açıldı.

İşte size sadece dünkü başlıklarından örneklerle anlatayım:

Mehmet Ocaktan: “Fetvalardaki hangi İslam’a inanalım…”

Yusuf Ziya Cömert: “İslam'a kim saldırdı..”

Elif Çakır: “Devletin iki yıldır haberi varmış”

Mustafa Çağırıcı: “Çocuk yaşta evlendirme fetvası…”

Kısaca dünün özeti şuydu: Muhafazakâr kesimin aklı başında yazarları artık “Tarikat” ve “Cemaat” gerçeğinin içine vicdanlarının sorduğu soruları sokmaya başladılar.