  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Sizce ne olmuştur izleyin görün! Bülent Arınç ve Kılıçdaroğlu karşılaşırsa...
Siyaset

Sizce ne olmuştur izleyin görün! Bülent Arınç ve Kılıçdaroğlu karşılaşırsa...

"Türk Demokrasi Vakfı" toplantısında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ı görmezden gelerek elini sıkmadı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 16:21:00 - 2022-06-16 16:21:39

Bugün Ankara'da Türk Demokrasi Vakfı'nın toplantısı düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın yanı sıra eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Toplantıya ise Bülent Arınç ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılaşması damga vurdu.

Arınç ve Kılıçdaroğlu karşı karşıya

Toplantı öncesi, protokolde yer alanlarla tek tek tokalaşıp selam veren Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ı pas geçti.

Elini uzatmadı

Arınç'la göz göze gelen Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı'na bir süre baktıktan sonra, elini uzatmadan diğer protokol üyelerine selam vermeye davam etti. Arınç ise Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi karşısında baş selamı vererek CHP Lideri'ni izledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23