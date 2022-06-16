Sizce ne olmuştur izleyin görün! Bülent Arınç ve Kılıçdaroğlu karşılaşırsa...

Bugün Ankara'da Türk Demokrasi Vakfı'nın toplantısı düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın yanı sıra eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Toplantıya ise Bülent Arınç ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılaşması damga vurdu.

Arınç ve Kılıçdaroğlu karşı karşıya

Toplantı öncesi, protokolde yer alanlarla tek tek tokalaşıp selam veren Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ı pas geçti.

Elini uzatmadı

Arınç'la göz göze gelen Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı'na bir süre baktıktan sonra, elini uzatmadan diğer protokol üyelerine selam vermeye davam etti. Arınç ise Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi karşısında baş selamı vererek CHP Lideri'ni izledi.