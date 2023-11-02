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Gündem Siyonistler TRT ekibine saldırdı!
Gündem

Siyonistler TRT ekibine saldırdı!

Yeniakit Publisher
2023-11-02 22:21:00 -
Siyonistler TRT ekibine saldırdı!

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'deki katliamlarını bölgeden aktaran Türk gazeteciler Murat Can Öztürk ve Ahmet Bağış'ın aracına İsrail askerleri tarafından saldırı düzenlendi.

TRT Haber ekibi, Nablus'ta katil İsrail askerlerinin saldırısına uğradı.

Siyonistler, TRT Haber muhabirleri Murat Can Öztürk ve Ahmet Bağış'ın bulunduğu araca saldırdı. Muhabirler bölgeden ayrılarak güvenli başka bir yere geçmek zorunda kaldı.

Muhabir Öztürk’ün ifadesine göre, bir Yahudi yerleşim yerinin sokağa çıkma yasağı bulunan caddesinden araçları ile geçerken birden ne olduğunu anlamadıkları cisimler ile hedef alındılar.

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