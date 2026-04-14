Dünya Siyonistler kan dökmeye devam ediyor!
Siyonistler kan dökmeye devam ediyor!

Siyonistler kan dökmeye devam ediyor!

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki birçok beldeyi hedef alan saldırılarında 3 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede topçu atışları ve hava saldırıları sürerken, sınır hattında çatışmaların da şiddetlendiği bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde akşam saatlerinden itibaren birçok noktaya peş peşe saldırılar düzenledi. Hedef alınan beldeler arasında Beyt Yahun, Ayta Şaab, Secid, Burç Rehhal, Hırbıt Silm, Beraşit, Deyr Antar, Yatır, Kefra, Adşit, Kakaiyye ve Sir yer aldı.

Saldırıların özellikle güney hattında yoğunlaşması, bölgede tansiyonun yeniden yükseldiğini gösterdi. İsrail’in hem havadan hem de topçu birlikleriyle saldırılarını geniş alana yaydığı belirtildi.

Deyr Antar'daki saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail topçuları da Buyut Siyad ve Beraşit'i hedef aldı.

İsrail askerleri ile Hizbullah mensupları arasında çatışmaların yaşandığı Nakura ve Bayyada beldelerinin çevresinin de İsrail tarafından topçu saldırılarına maruz kaldığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 89'a yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

