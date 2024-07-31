Siyonist tehdide sessiz destek! Muhalefetin nutku tutuldu

Buğra Kardan İstanbul

Milli meselelerde dahi hükümetin karşısında konumlanan muhalefet liderleri, yine şaşırtmadı. Emperyalistlere aparatlık yapmayı alışkanlık hâline getiren liderler, Irak’ın idam edilen devrik Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in akıbetini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit eden katil İsrail’in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’a da laf etmedi.

Tarih sizi affetmeyecek

Hadsiz Katz’a CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile paralel Genel Başkan Ekrem İmamoğlu cevap vermedi. Erdoğan’ı tehditle yetinmeyen hatta Türkiye’nin NATO’dan atılması önerisinde bulunacak kadar ileri giden Katz’a İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, GP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Genel Başkanı Ali Babacan ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da suskunluğa büründü. Genel başkanlar seviyesinde Katz’a ses edilmemesi, muhalefetin milli meselelerde hassas olmadığını ve dönem dönem Türkiye düşmanlarıyla aynı safta yer aldığını tescilledi. Toplumun kahir ekseriyeti, vahşi Netanyahu’nun Dışişleri Bakanı tarafından ülkenin seçilmiş liderine hakaret edildiğini, tehdit yağdırıldığını duymazdan gelen liderlere “Niye susuyorsunuz beyler yoksa İsrail’i mi haklı buluyorsunuz” sorusunu yöneltti. Siyasiler de Katz’ın tehdidini geçiştiren, Erdoğan’ı yalnız bırakan genel başkanları tarihin affetmeyeceğini dile getirdiler. CHP, İP ve DEM’in başını çektiği yıkım koalisyonuna bu umursamazlığın faturasının kesileceğini kaydettiler. “İsrail’in Cumhurbaşkanı’mızı hedef alması, ülkemizin NATO’dan çıkarılması talebinde bulunması karşısında üç maymunu oynayanlar unutulmayacak” dediler.

akit’e konuşan AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, şunları söyledi:

“İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın haddini aştığı ortadadır. Katz’ın dilinden çıkan Cumhurbaşkanı’mızın şahsına yönelik hakaret ve tehdit değildir. Bu hakaret ve tehdit, Türkiye’ye yöneliktir. Mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alan Cumhurbaşkanı’mızı veya ülkemizi hedef alan Katz’a muhalefet liderleri de cevap vermelidir. Bu konu, hemen kapatılmamalıdır. Muhalefet liderlerinin, ülkenin geleceğini düşünenlerin bu konuda birlik olmaları gerekliliktir. Cumhurbaşkanı’mızın şahsında ülkemize yapılan hakaret, tehdit karşılıksız kalmamalıdır. Onun için CHP ve İP de dahil tüm muhalefet liderlerini duyarlı olmaya, milleti dinlemeye, Tel Aviv yönetimine hak ettiği tepkiyi vermeye davet ediyoruz.”

Neden çekiniyorsunuz?

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Ceyda Bölünmez Çankırı da şunları belirtti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Tarih, olaylardan ibret almayı gerektirir. Ne yazık ki İsrail, Yahudi toplumunun travmatik geçmişini unutmuştur ve hadsizce Sayın Cumhurbaşkanı’mıza dil uzatma cesaretinde bulunmuştur. Acaba bunlar, hangi ülkenin partisi olduklarını mı unuttular? Yoksa gölge bir ismin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na yönelik hadsiz paylaşımına dair bir neden bir açıklama yapmaktan çekinmektedirler? Yüksek devlet olma anlayışından uzak olanları da aynı payda da görmek üzücü! Sayın Özel ve Sayın Dervişoğlu’na milli şuuru hatırlatmak yine bize düşmüştür.”