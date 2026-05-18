  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hani bunlar gençlerin en büyük destekçisiydi! CHP’li belediye kapattı, bakanlık açtı Sumud Filosu'na canlı yayında İsrail saldırısı Burhanettin Duran duyurdu: 379 sosyal medya hesabı derhal kapatıldı Böyle olur CHP zihniyetinin fikir özgürlüğü! M. Kemal’i eleştirenlere fişleme tehdidi Putin’den Ukrayna ve Avrupa'ya gözdağı: Nükleer tatbikat başlattı! Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden anında müdahale! Sumud Filosu’nda görünmez kaza CHP’li İBB’de ihale çetesi patladı! Eski çalışan 40 milyonluk vurgunu itiraf etti: İşte İGDAŞ’ın içini böyle boşaltılar Hassas olun! Diyanet kuralları açıkladı: Kimlere kurban eti verilemez? Azerbaycan’da Haluk Levent'e büyük ayıp! İsrail'i eleştirince yayını kestiler Liglerde küme düşme kaldırılıyor mu? TFF'den flaş açıklama
Spor A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası için geniş kadrosu açıklandı
Spor

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası için geniş kadrosu açıklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası için geniş kadrosu açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımımızın geniş kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Braga), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Forvet dediklerinizin kaçı forvet sayın montella.

Türkiyeligiller milli takım diyelim Aman Türk milli takımı demeyelim ..söz verdiklerimiz belki alınırlar

Aman Türk milli takımı demeyelim.İmralı ve dem belki alınır.Yerine biraz uzun ama şöye diyebiliriz.Türk ,arap,çerkez, kürt, roman,pomak, ve siyasi vatandaşlarımızıda içine alacak glu glu lardan oluşan Türkiyeyeligiller milli takımı..Yeni anayasamız gibi kapsayıcı ,bütünleyici ve pkk yandaşlarının istediği gibi bir isim ..
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23