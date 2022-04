Siyonist Harari'den alçak açıklama: Bu teknolojiye sahibiz, insanlar artık hacklenebilir hayvanlardır

İsrailli siyonist tarihçi ve yazar Yuval Noah Harari, katıldığı bir televizyon programında yapay zeka ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

“İnsanlar artık hacklenebilir hayvanlardır” diyen Harari, insanları 'hacklemek' için gerekli teknolojiye artık sahip olunduğunu söyledi.

Harari'nin dikkat çeken açıklamalarından bir bölüm:

“Biliyorsunuz, insanların sahip olduğu fikir şu, bunu biliyorsunuz, onlar bir ruha ve tine sahipler ve özgür iradeleri var. Ve kimse içinde neler olduğunu bilmiyor. Yani seçimde ya da süpermarkette ne seçersem seçeyim, bu benim özgür irademdir. Özgür irade BİTTİ! Bugün, insanları devasa ölçekte hackleyecek teknolojiye sahibiz! Dijitalleşen her şeye sahipsiniz. Bu kriz döneminde her şey izleniyor, bilimi takip etmeniz gerekiyor… İyi bir krizin boşa gitmesine asla izin vermemeniz gerektiği sıklıkla söylenir, çünkü kriz aynı zamanda iyi reformlar yapma için bir fırsattır, normal zamanlarda insanlar asla kabul etmeyeceği, ama bir krizde, hiç şansları YOK! Öyleyse hadi yapalım. Aşı bize yardımcı olmaz mı? Hayır, elbette bize yardımcı olacak, işleri daha yönetebilir hale getirecek. İnsanlar 100 yıl sonra geriye bakıp corona virüs pandemisini, yeni bir gözetim rejiminin, özellikle de deri altından gözetlemenin devreye girdiği an olarak tanımlayacaklar. Bence belki de 21. yüzyılın en önemli gelişmesi bu. İnsanoğlunun derisinin altına inmek, biyometrik veri toplamak, analiz etmek ve insanları kendilerinden daha iyi anlamak için hacklemek. Bu, bence, 21. Yüzyılın belki de en önemli olayıdır.”