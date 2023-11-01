  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Siyonist değilsen Yahudi olmak bile kâr etmiyor!
Gündem

Siyonist değilsen Yahudi olmak bile kâr etmiyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 23:01:00 - 2023-11-01 23:10:22

İsrail polisi, Batı Kudüs'te Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) yaşadığı mahallede Filistin bayrağı asan Siyonizm karşıtı Neturei Karta cemaati mensuplarına doğrudan fiziksel güç kullandı.

Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü'nün yaptığı yazılı açıklama ve paylaştığı görüntülere göre, İsrail polisi Batı Kudüs'teki Haredi mahallesi Mea Shearim'de Filistin bayrağı asan Neturei Karta mensuplarına sert müdahalede bulundu.

Bazı polis memurlarının gruptan bazı kişileri iterek düşürdüğü, yumrukladığı ve ellerinde copla üzerlerine yürüdüğü görüldü.

Neturei Karta, İsrail devletine ve Siyonizm'e dini ve ahlaki gerekçelerle karşı çıkan, dünya genelinde özellikle Filistin'e verdikleri destekle öne çıkan Ultra Ortodoks Yahudi cemaati olarak biliniyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze Şeridi 'çocuk mezarlığına' dönüştü!
Gazze Şeridi 'çocuk mezarlığına' dönüştü!

Dünya

Gazze Şeridi 'çocuk mezarlığına' dönüştü!

AB'ye Gazze tepkisi: Soykırımın suç ortağısınız!
AB'ye Gazze tepkisi: Soykırımın suç ortağısınız!

Dünya

AB'ye Gazze tepkisi: Soykırımın suç ortağısınız!

Yahudiyi kahreden görüntü! Kassam Tugayları İsrailli çocuğa bakın ne söyletti
Yahudiyi kahreden görüntü! Kassam Tugayları İsrailli çocuğa bakın ne söyletti

Gündem

Yahudiyi kahreden görüntü! Kassam Tugayları İsrailli çocuğa bakın ne söyletti

İsrail'e soğuk duş! İmha edildi
İsrail'e soğuk duş! İmha edildi

Dünya

İsrail'e soğuk duş! İmha edildi

Ürdün'den ayakta alkışlanacak İsrail hamlesi!
Ürdün'den ayakta alkışlanacak İsrail hamlesi!

Gündem

Ürdün'den ayakta alkışlanacak İsrail hamlesi!

Bu kadar olmaz: İsrail, ekmek almak isteyen sivilleri hedef aldı! Bu nasıl vicdansızlık
Bu kadar olmaz: İsrail, ekmek almak isteyen sivilleri hedef aldı! Bu nasıl vicdansızlık

Dünya

Bu kadar olmaz: İsrail, ekmek almak isteyen sivilleri hedef aldı! Bu nasıl vicdansızlık

ABD'ye İsrail tehdidi! Ajanslar dünyaya son dakika geçti: Savaş gemilerini batırırız
ABD'ye İsrail tehdidi! Ajanslar dünyaya son dakika geçti: Savaş gemilerini batırırız

Dünya

ABD'ye İsrail tehdidi! Ajanslar dünyaya son dakika geçti: Savaş gemilerini batırırız

Kassam Tugayları İsrail'e nefes aldırmıyor!
Kassam Tugayları İsrail'e nefes aldırmıyor!

Gündem

Kassam Tugayları İsrail'e nefes aldırmıyor!

BBC doğruladı! İsrail önce sivillerin oraya göç etmesini istedi, sonra o bölgeyi vurdu
BBC doğruladı! İsrail önce sivillerin oraya göç etmesini istedi, sonra o bölgeyi vurdu

Gündem

BBC doğruladı! İsrail önce sivillerin oraya göç etmesini istedi, sonra o bölgeyi vurdu

Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırıda 7 İsrailli öldü!
Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırıda 7 İsrailli öldü!

Gündem

Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırıda 7 İsrailli öldü!

İsrail'de sivil yahudiler silahlanıyor!
İsrail'de sivil yahudiler silahlanıyor!

Gündem

İsrail'de sivil yahudiler silahlanıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Nasıl yumruk atıyor, demirlere çarpıyor şerefsiz terörist adamı ya. Siyonizm sözde mağduriyetini unuttu, Hitler oldular başımıza.. abd kovulmalı ortadoğu dan. siyonizm yok edilmeli... net!

Fertt

Din savaşı değil ırk savaşıdır dediğimiz kanıtı budur işte
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23