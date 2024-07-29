'Siyoni Amerika belasi'

İşte Dr. Mehmet Aslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Insanların çoğu zannettiğin gibi işitmez ve o şekilde davranıp akıllı olmaz. Bilakis onlar hayvan gibi hatta çoğu hayvandan daha aşağıdır.

Sadece yiyip içer, başka ötesi yok, asıl hayvan dediğimiz tayfa bu. Yiyip içen yaşayıp giden. Onların akletmesi, algılaması, muhakeme etmesi, zekalı olması yok. Bunlar insana has özellikler.

Allah bu özellikleri insana vermişken eğer bu özellikleri kullanmıyorsa o zaman hayvandan daha aşağıdır. Yani girdi çıktı dengesi, bir kazançtan verimlilikte esas nedir? Ne harcadın? Ne ürettin? Bu önemlidir. Allah insana daha fazla vermiş fakat hayvan gibi davranıyor. O zaman ne demektir bu? Yani tüketim fazla müktesebat fazla kapasite fazla üretim düşük o zaman hayvandan daha aşağıya düşer. Çünkü donanımını Allah'ın ona verdiği donanımı gerektiği gibi kullanmıyor. Insan gibi davranmıyor. Algılamıyor. Işitmiyor, görmüyor onu muhakeme edip ona göre kelam etmiyor. Bitti. Bir defa burada hayvanların altına düşüyor. Yetmedi. Hayvanların altına düşüyor. Hayvanlar diyelim ki belli bir işte içgüdüsel davranıyor, işte ot diyor süt veriyor vesaire et veriyor. Işte insanları taşıyor bir yerden bir yere veya birçok bildiğimiz bilmediğimiz hikmetleri var. O vazifesini yapıyor. Gerekeni yapıyor. Ama daha ileriye gidemiyor.

Daha ileriye gidemiyor ama daha ileri kötülük de yapamıyor. Kötülük açısından da hayvanın yapacağı bellidir bir yere kadar, onu muhakeme ederek düşünerek aklederek zekasını kullanarak üreteceği vahşiyatı kötülüğü artıramaz. Standart bir şey var. Sen de ona göre tedbir alırsın. Ama insana gelince insanın algılaması, işitmesi, duyması onu muhakeme, değerlendirmesi sebep sonuç muhakemesi, zekasını kullanması, aklını kullanması, dolayısıyla bunu kötülükte kullanıyorsa o zaman ne oldu? Hayvana göre çok daha büyük kötülük üretiyor demektir. Bu açıdan da dolayısıyla daha da çok bu açıdan hayvanın daha altındadır. Daha delalette, yol olarak, gidişat olarak, tavır olarak, netice olarak, akıbet olarak hayvandan daha dalalet, daha ziyanda, daha zararda.

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Işte bakalım çevremize, etrafımıza. Işte şu anda bakın Gazze'de yapılan edilenler bunu bir hayvan tayfası yapabilir mi? Yani oraya bir hayvan sürüsü girse bu kadar zarar üretebilir mi? Vahşi hayvanlar girse, ama adam hesap ediyor, kitap ediyor hatta en çok nerede toplanıyorlar, Okullarda, hastanelerde, kamplarda, şurada, burada, yurtlarda oraları bombalıyor. Hayvan bunu düşünebilir mi? Hatta onun için özel özel bombalar geliştiriyor. Hayvan bunu yapabilir mi? Bu vahşiyatı yapabilir mi? Daha nice incelikler. Bakın keskin nişancıya, keskin nişancı. Bebekleri beyninden ve kalbinden vuruyor. Hedef alıyor. Bunu bir vahşiyet yapabilir mi? Gelir, vurur, kırar, gider. Ki sen de tedbirini alırsın. Ona insan demezsin, vahşiyat dersin.

Ya bunlar hayvandan daha aşağılık bir tayfa, siyoni tayfa, katil tayfa, nebileri de önceden katletmeye kalkan yer yer de katleden o soysuzların devamı. O soysuz, izzetsiz, şerefsiz insanlıktan nasibi olmayan kendini insan gören insan kılıklı hayvandan aşağı mahluklar türediler. Onların nesli. Bunlar Yahudilerin selami tarafı değil. Yahudilerin Süleyman ı soy'dandır. Davut o soy'dandır ama Selami Islamiler. Bunlar Selami değil, bunlar siyoni tayfa. Bunlar kendilerini ilahlaştıran, ırklarını ilahlaştıran bir tayfa. Yetmedi. Bakın hayvanlar bunu yapabilir mi? Dünyayı ne hale getirmişler? Gizli gizli. Yüz yıllardır yöneticileri, önde gelenleri, akademisyenleri, idarecileri, bürokratları, medyacıları, sanatçıları, askerleri şunları bunları siyoni yaomışlar, bizim ülkemizden pay biçelim. Birçok şeyin başında arkasında bakıyorsun onlar çıkıyor. Yıllardır insanları siyonileştirmişler, siyoni olmayanları da laık olsunlar da bize karşı çıkmasınlar diye laikleştirmişler, laikliği pompalamışlar, süslemişler, püslemişler.

Şu anda insanların arzında Allah'ın dini dururken Allah'ın onlara tavsiyesi dururken siyoni, satani, şeytani tavsiyeleri dillerinden düşürmüyorlar. Amerika'nın demokratı da cumhuriyetçisi de Islamiyet değil cumhuriyet, Ilahi teokrasi değil demokrasi. Ve bunları sakız gibi çiğniyorlar. Zikir denir ya Kuran'da işte bu şeytani zikirdir. Bunları yaptırmış bu hale getirmişler. Bunu hayvan yapabilir mi? Bunu hangi hayvan yapabilir? Ama hayvandan daha aşağı olan insan sürüsü siyoni çete bunu yapar. Yapar değil yapıyor. Yapmış ve bugün de yapıyor. Yarın da yapacak.

O zaman, ahseni takvim üzere olan insanlar da tam tersine buna karşı tedbir alması lazım. Onların oyuncağı olan Avrupa, Amerika gibi davranamaz. Işte bakın şu anda dün onlarla beraber Isa'yı katleden romanın oradaki yöneticisi gibi davranan Avrupa, Amerika, bakın değil mi o birisi Fıravun öbürü Nemrut, kongrede konuşma yapıyor netenyahu. O kongredekiler neredeyse yarısı sürekli alkışlıyor o Amerika'nın kongre senatörleri bu netanyahu satanyahu şeytan yahu şeytan yahudayı ayakta alkışlıyor. Insanlık nerede ya? Insanlık nerede? Vicdan nerede? Ahlak nerede? O orada çatır çatır bebekleri çoluk çocuğu, kadını kızı, ihtiyarı hastayı öldürecek, hedef gözeterek ve onları hedefleyerek özellikle toplu oldukları bir zaman diliminde ve yerde bunu yapacak, onların kurdukları o mahkemeler bile bunları suçlu bulacak, soykırım diyecek, katliam diyecek, ona rağmen o sözde demokrasinin merkezi, sözde cumhuriyetçi o tayfalar, çeteler, senatörler, kongre elemanları bu şeytanı, bu Memrut'u, ayakta alkışlayacak. Kendi ülkesinde bile bu kadar alkışlanmaz. Işte koskoca Amerika'nın koskoca o gövdenin, o canavarın ne hale geldiğini gördük değil mi? Kontrolsüz güç güç değil tehlikedir, dehşettir. Şu anda dünyanın gücü Amerika güç var kas gücü var ama iman aklı beyin gücü sıfırlanmış, tamamen kontrolü siyoni satan ele geçirmiş. O zaman bundan korkulması lazım. Dünyanın başı belada, dünyanın başı büyük belada. Siyoni çeteden siyoni haçlı diyorum buna ben, işte Isa Aleyhisselam'ı da çarmıha germeye kalkan bu çetenin yüzyıllar boyu haçlı diye bilinen aslında siyoni Haçlı. Haçlı'nın başı da siyonidir. Yahudadır. Siyoni Yahudidir.

Bugün aynı daha da güçlenerek, daha da gelişerek, daha da sofistike, daha da karmaşık bir halde dünyanın başını belaya sokuyorlar. Ahireti bırak, buradan ahiret olur mu ya? Buradan gelecek çıkar mı? Gelecek düşüncesi mümkün mü? Gelecek diye bir düşünce yok, ahiret diye, onu çizmiş, siyonileşmiş, laikleşmiş, siyoni yapamadıklarını laikleştirmiş, demokratlaştırmış, cumhuriyetçileştirmiş bir sürü şaklabanlıklar, şarlatanlıklar, süslemeler, püslemeler, bunun ahireti olur mu? Allah'a karşı bu kalkışmaların geleceği olur mu?

Geçtik geleceği. Çok büyük bir kayıp. Şu üç günlük dünyayı bile tehlikeye atan bir çeteyle karşı karşıyayız. Siyoni, Siyoni Amerika, Siyoni Haçlı dünyayı büyük bir tehlikeye atmaktadır. Buna karşı ahseni takvim olan insanlığını koruyan özellikle Islamlığını koruyan zümreler bu tehlikeye karşı bu felakete karşı bu kansere karşı bu zelzeleye karşı bu canavara karşı ayık olmaları gerekir ve uyanık olan bu tayfa bütün insanlığı uyandırmak zorundadır. Yoksa fitne sadece birilerini zalimleri helake sürüklemez. Herkesi helake sürükler. Böyle bir felaket geldiğinde hadi ahiretini kurtardın, ki o da tehlikeye gider, dünyan da elinden gider.

Onun için canına sahip çık, malına sahip çık, nesline sahip çık, aklına sahip çık, dinine, geleceğine, ahiretine sahip çık ve bütün insanlık için de sizler, kendinizi yabana atmayın, seçme insanlarsınız fıtratını ahseni takvimini korumaya çalışan en azından Furkan suresinden okuyarak farkındalık oluşturan sizler, bizler, bu sorumluluğun altındayız. Bu yükün altındayız. Bu vebalin altındayız. Dolayısıyla kaybedecek zamanımız yok. Harcayacak emeğimiz yok, harcayacak imkanımız yok. En kısa zamandan itibaren bu farkındalığı insanlığa aksettirmek bu felakete karşı, bu dehşete karşı dünyanın maruz kaldığı bu Siyoni Amerika belasına, felaketine karşı hem kendimizi hem çevremizi hem ülkemizi hem insanlığı uyarmakla ve tedbir almakla yükümlüyüz.

Rabbim bizi konuda bilesin, bilinçlendirsin ve yardımcımız olsun inşallah. Selam hidayete tabi olanlara.