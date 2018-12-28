



BELGRAD (AA) - NEBOJSA PETROVIC - Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Ganalı eski futbolcu Stephen Appiah, futbolda artan ırkçılığa tepki olarak, "Siyahi de beyaz da değilim, kahverengiyim" dedi.

AA muhabirine konuşan Appiah, futbolda artan ırkçılık tartışmalarının yanı sıra Türkiye ve Sırbistan'daki günlerini de değerlendirdi.

Kariyeri boyunca hiçbir zaman siyahi olduğu için sorun yaşamadığını kaydeden Ganalı yıldız, ırkçılığı kategorilere ayırdığını söyledi.

Irkçılığın ilk türünün rekabetten kaynaklı olduğunu belirten Appiah, "Mesela Messi siyahi bir oyuncu olsa ve siz Barcelona'ya karşı oynasanız, taraftarlarınız onun oyununu olumsuz etkilemek için her yolu deneyecektir. Ama bunu siyahi olduğu için değil, dünyanın en iyisi olduğu için yapacaklar." diye konuştu.

Appiah, bazı taraftarların da sadece siyah renge karşı önyargıları nedeniyle sizi ıslıkladığını kaydederek, "Sorsanız bunu neden yaptığını, rasyonel bir açıklaması yoktur." dedi.





- "Siyahi de beyaz da değilim, kahverengiyim"





"Bizim siyahi olduğumuzu da kim söylüyor?" diyen ve son yıllarda futbolda artan ırkçılığa tepki gösteren Appiah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ten rengimin siyahla alakası olmadığını söylediğimde arkadaşlarım gülüyor. Mesela elime bak. Siyah mı bu? Telefonum siyah mesela, ama elim kahverengi. Ben siyahi de beyaz da değilim, kahverengiyim. Biri kahverenginden rahatsız oluyorsa ona bir şey yapamam."





- "Türkiye benim için çok özel"





Kariyerinde Juventus forması ile önemli başarılar elde eden Ganalı eski futbolcu, Fenerbahçe'deki günlerinin hiçbir şeyle kıyaslanamayacağını söyledi.

Avrupa macerasına İtalya'da başladığını anımsatan Appiah, Türk futbolseverlere dair şunları kaydetti:

"Juventus taraftarları harika, ama Türkiye benim için çok özel. Türkiye'deki fanatizm, dünyanın hiçbir yerinde yok. İstanbul'a geldiğim gibi insanlar beni çok sevdi. Belki de bunun başlıca nedeni her zaman mücadeleci bir futbolcu olmam, formamdaki arma için canımı vermemdi."





- "İz bırakmak büyüleyici"





Sadece Fenerbahçe değil, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarının da kendisine değer vermesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Appiah, "Sahada her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım, ve Türk taraftarlar da bunu gördü. O yüzden beni bugün de seviyorlar. Bir yerde silinmez bir iz bırakmak büyüleyici." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerini Sırbistan'ın Voyvodina takımında sonlandıran Appiah, Fenerbahçe'de beraber forma giydiği Mateja Kezman'ın önerisiyle o dönemde Sırbistan'a geldiğini belirterek, "Kezman sürekli Sırbistan'ın ve insanlarının ne kadar güzel olduğunu anlatıyordu. Sırbistan'a geldiğimde takıma bir kupa kazandırmak ve Kızılyıldız ile Partizan hegemonyasını yıkmak istiyordum, ama maalesef bunu başaramadım." diye konuştu.

Juventus'tan 2005 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Ganalı yıldız futbolcu, 3 sezon sarı-lacivert formayı giydi. Appiah, 2012 yılında transfer olduğu Sırbistan'ın Voyvodina takımında, aktif futbolculuk kariyerine nokta koydu.