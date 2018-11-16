Siyah fayans üzerindeki lekelerin temizliği nasıl yapılır?

Suyun kireçli olması durumunda banyoda çoğunlukla koyu renkli fayanslar üzerinde kireç lekeleri oluşur. Lekeler beyazımsı bir görünümü olup fayans üzerinde oluşan ve normal suyla yıkandığı zaman çıkmayan lekelerdir. Oluşan kireç lekelerinin çıkması için üretilen deterjanları alarak çıkarmak mümkün olduğu gibi evinizde bulunan malzemelerle bu kireç lekelerinden kurtulmak mümkündür.

Sünger

Sert fırça

Sirke

Eldiven

Amonyak

Sıcak su

Mikrofiber bez

Fayansların çokluğuna göre sirke ve amonyak miktarını kendiniz belirlemelisiniz. Her ikisi de aynı miktarda olmalıdır. Ellerinizin zarar görmemesi için lastik eldiven kullanın. Küçük bir kovanın içerisine dökülerek karıştırılmalıdır. Sıcak suyla fayansların ıslatılmasıyla birlikte sünger karışımın içerisine batırılarak ıslatılmalı özellikle de lekelerin bastırılarak temizlenmesi önemlidir. Durulamaya geçmeden önce fırça kısmı çok sert olan bir fırçanın lekelerin fırçalayın. Biraz bekleyin ve sıcak suyla durulayın. Suyun asla koyu fayanslarda kalmaması önemli olduğundan, mikrofiber özelliği olan bir bezle kurulanmalıdır.

SİYAH FAYANSTAN SABUN LEKESİNİ TEMİZLEME

1 fincan sıvı bulaşık deterjanı

Lastik eldiven

Sünger

Ilık su

Mikrofiber bez

Büyük bir kovanın içerisi ılık suyla doldurularak içerisine bir fincan miktarında sıvı bulaşık deterjanı konularak karıştırılır. Hassas ellere sahip olanların ellerinin tahriş olmaması için temizlik yaparken her zaman eldiven kullanmalıdır. Deterjanlı suyun içerisine süngerin batırılıp ıslatılması ile birlikte bastırılarak duvarlar silinmelidir. Hemen durulamamalı ve yarım saat boyunca bekledikten sonra bol suyla yıkayın. Fayanslarda suyun kalarak leke yapmasını önlemek için mutlaka kurulanmalıdır.

SİYAH FAYANSTAN KÜF LEKESİNİ ÇIKARMA

1 litre su

1 çay bardağı amonyak

Sert fırça

Mikrofiber bez

Sprey şişesi

Eldiven

Küf lekesinin oluşmasının nedenleri arasında buharın banyo içerisinde kalması sonucunda oluşacaktır. Küfün fayanslarda oluşmasını engellemek amacıyla mutlaka havalandırmak önemlidir. Ilık suyun içerisine amonyak ve üzerine ılık su konularak çalkalanmasının ardından küf üzerine püskürtün. Yarım saat boyunca bekletin. Kılları çok sert olan bir fırça ile küf lekeleri çıkana kadar fırçalamalısınız. Ilık suyla yıkadıktan sonra mikrofiber bezle kurutun.