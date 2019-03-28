0553 313 94 23

Sivrice hem futbolun, hem maceranın merkezi olacak

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yapılması planlan projelerle hem futbolun hemde maceranın merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

28 Mart 2019 Perşembe 10:35
Sivrice hem futbolun, hem maceranın merkezi olacak

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yapılması planlan projelerle hem futbolun hemde maceranın merkezi haline gelmesi hedefleniyor.


Sivrice ilçesinde yapımına başlanacak olanMacera Parkında yer teslimi Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın katılımıyla ilgili firmaya yapıldı. Projenin tamamlanması ile Macera parkında Türkiye’nin en uzun Zipline Parkuru ve Zorbing etkinlik alanı kurulacak.Doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü’nün yer aldığı ilçede"Yüksek İrtifa Futbol ve Sporcu Kamp Merkezi" içinde ilk adım atıldı. Vali Kaldırım, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve İlçe Belediye Başkanı Ebubekir Irmak’ın katılımıylaprotokolimzalanarak, proje ve fizibilite çalışmalarına başlandı.


Yüksek İrtifa Futbol ve Sporcu Kamp Merkezi için imzaların atıldığını belirten Vali Kaldırım,"Sivrice Belediyemizle birlikte Hazar Gölü’ne nazır Hazarbaba eteklerinde planladığımız proje için Fırat Kalkınma Ajansıyla sözleşme imzaladık ve proje,fizibilite çalışmalarına başladık"dedi.


Hazar gölü etrafında planlananve ihalesi yapılan Macera Parkı’nın,Türkiye’nin en uzun Zipline parkuru ile Zorbing etkinlik alanıolacağına da değinen Kaldırım, yapımını üstlenen firmaya gerekli yer tesliminin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tüm Güven-Sen Erzurum’da kuruldu
    1. Tüm Güven-Sen Erzurum’da kuruldu
    2. Merkez Bankasından swap hamlesi
    3. Halk otobüsü bu defa hayvan..
    4. (özel) İkinci el araç alırken..
    5. Sağlık Bakanı Koca: "Kendi aşımızı..
    6. Merkez Bankasından bir swap hamlesi daha
    7. Başkan Özakcan’dan Otizm Derneği’ne..
    8. Tuzla-Çayırova bağlantı yolunda..
    9. Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2..
    10. Filede derbi heyecanı
    11. (Özel) Doğalgaz kutusu alev alev..
    12. Türk Kızılayı Çerkezköy Şubesi..
    13. Sağlık Bakanı Koca: "USHAŞ diye bir..
    14. Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle..
    15. FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı..
    16. Seyit Mehmet Özkan: U12 Cup, İzmir’in..
    17. Sivrice hem futbolun, hem maceranın..
    18. Küçükçekmece’nin dahileri..
    19. Başkan Kocaoğlu: “Tarım ihmale gelmez”
    20. (Özel) İzmir gevreği sevdalısı köpek..
    21. Maduro’nun eski Ekvador Devlet..
    22. Devin Booker tarihe geçti
    23. Tatvanlı öğrenciler tiyatroyla buluştu
    24. Zonguldak Valiliği seçim yasaklarını..
    25. TYP başvuru 2019 İŞKUR KPSS şartsız..
    26. Başkent otobüslerinde ücretsiz..
    27. Koca: "Aşıda 5 yıllık süreçte yüzde..
    28. TESKOMB Başkanı Akgül’den..
    29. Şok uygulamada 35 firari yakalandı
    30. Oltu’da tuğla fabrikası açıldı
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...