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Kadın - Aile Sivilcenin kökünü kazıyor: Daha büyük riski azaltıyor! Cilt sağlığını ve güzelliğine dair işte detaylar
Kadın - Aile

Sivilcenin kökünü kazıyor: Daha büyük riski azaltıyor! Cilt sağlığını ve güzelliğine dair işte detaylar

Yeniakit Publisher
2023-07-16 15:59:00 - 2023-07-16 15:59:58
Sivilcenin kökünü kazıyor: Daha büyük riski azaltıyor! Cilt sağlığını ve güzelliğine dair işte detaylar

Bayanların favorisi maya maskesi son zamanlarda bayanların gözde hoşluk maskesi olmayı başardı. Peki gelin maya maskesinin bereketlerine göz atalım ve nasıl yapılır öğrenelim. Bu tür besinlerin içerdikleri yüksek orandaki yağ, şeker ve kimyasal bileşikler, ciltte sivilce, yağlanma ve yaşlanma belirtilerine yol açabilir. İşte az bilinen detay ve daha fazlası..

MAYA MASKESİNİN FAYDALARI

Maya maskesi yağlı ciltlerde balansı sağlıyor, kuru ciltlerde ise pullanıp dökülmeye mani oluyor.
Bütün cilt cinslerinde sivilce ve iltihaplı sivilce yaradılışını önlüyor.
Maya maskesi cildi yalnızca ıslatmakla kalmıyor aynı zamanda ölü tenlerden arındırıyor.
Kırışıklıkları eksiltiyor, yaşlılık bulgularını geciktiriyor.
Egzama gibi cilt hastalıklarının rehabilitasyonunda kullanılıyor.
Maya maskesi saça uygulandığında ise saçların daha az yağlanmasına fayda sağlıyor.

MAYA MASKESİ NASIL YAPILIR ?

SİVİLCELER İÇİN SADE MAYA MASKESİ

Malzemeler:
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2 yemek kaşığı yaş maya
1 yemek kaşığı ılık su
Hazırlanışı:
Mayayı suyun içinde eritin ve iyice karıştırın. Sivilcelerinizin yoğun olduğu bölgeye sürün, maske kuruyana kadar bekleyin. tamamen kuruyunca ılık suyla nemlendirin ve ovuşturarak temizleyin.

SÜTLE YAPILAN MAYA MASKESİ

Malzemeler:

1 çorba kaşığı yaş maya
1 çorba kaşığı süt
Hazırlanışı:
Malzemeleri sırça bir kasede karıştırın. Masaj yaparak tüm suratınıza uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın.

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