Sivilcelerin geçmesi için aloe vera kullanın!

Aloe vera bitkisinin cilt için en önemli etkilerinden biri sivilce tedavisidir. Aslında, aloe vera, günümüzde yüz kremleri, yüz temizleme ürünleri, yüz maskeleri, vücut losyonları, banyo sabunları ve daha birçok cilt bakım ürününde önemli bir bileşen olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Aloe vera jeli, vitaminler, mineraller, enzimler, saponinler, amino asitler, şekerler ve salisilik asitlerden oluşur. O nedenle sivilce gibi cilt problemleri için en etkili ilaçlardan biri olması doğaldır.

SİVİLCE İÇİN ALOE VERA NEDEN KULLANILIR?

1. Aloe vera bakterilerle savaşır, sorunun kökenine ulaşarak sivilceyi iyileştirir.

2. Aloe vera iltihabı rahatlatır

3. Aloe vera lezyonların iyileşmesini hızlandırır

4. Aloe vera cildi nemlendirir ve besler.

SİVİLCE İÇİN ALOE VERA NASIL KULLANILIR?

SAF ALOE VERA JELİ

Bir aloe vera yaprağını kesin ve içindeki jeli pamuk yardımıyla sivilcelerin üzerine sürün. 10 saat beklettikten sonra soğuk su ile durulayın. Sivilce temizlenene kadar bu ilacı her gün tekrarlayın.

ALOE VERA VE LİMON SUYUNU BİRLEŞTİRİN

1 tatlı kaşığı aloe vera jeli ile 2 çay kaşığı limon suyunu karıştırın. Karışımı sivilceli bölgelere sürün ve 10 dakika bekletin, sonra soğuk su ile durulayın. Bu tekniği iki ila üç hafta boyunca günde bir kez yapın.

ALOE VERA VE BAL KARIŞIMI

1 yemek kaşığı aloe vera jeli ile 1 yemek kaşığı balı karıştırın ve sivilcenin üzerine sürün. 20 dakika beklettikten sonra soğuk su ile yıkayın.

ALOE VERA, SÜT VE ŞEKER KARIŞIMI

1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı süt ve 2 yemek kaşığı aloe vera jelini karıştırın. Karışımı yüz maskesi olarak tüm yüzünüze sürün ve 30 dakika bekletin. Ardından ılık su ile yıkayın. 4 haftaya kadar her gün prosedürü tekrarlayın.

ALOE VERA VE ÇAY AĞACI YAĞI

3 damla çay ağacı yağı ile 1 yemek kaşığı aloe vera jelini karıştırın. Pamuk yardımıyla sivilceye sürün ve yaklaşık 20 dakika bekletin. Ardından ılık su ile durulayın. Bunu üç ila dört hafta boyunca günde bir kez yapın.

ALOE VERA VE GÜL SUYU

1 bardak gül suyuna 2 yemek kaşığı aloe vera jeli ekleyin ve karıştırın. Her gün yüzünüzü yıkamak için bu suyu kullanın. Yüzünüzü yıkadıktan sonra, karıştırdığınız 2 damla çay ağacı yağı ile 1 tatlı kaşığı zeytinyağını bir pamukla sivilcelere sürün. 15 ila 20 dakika bekletin. Bu prosedürü iki ila üç hafta boyunca günlük yapın.