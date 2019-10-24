Sivilce, akne problemi hem görsel olarak hem de içerisindeki iltihabik durum itibariyle can sıkıcı bir sorundur. Bazı sivilceler kuru olup bazıları ise içerisinde ciddi iltihap mevcuttur. Sivilce kaşıntısı neden olur? sorusu sık sık sivilce sorunu yaşayanların en çok merak ettiği konulardandır. Sivilce kaşıntısına ne iyi gelir?

Sivilce kaşıntısına ne iyi gelir?

Sivilcelerin ergenlik dönemi ile başlamasıyla birlikte başlayan sivilce kaşınma süreci de beraberinde gelir. Kaşınma hissi ağır bassa da daha kötü cilt sorunlarına sebep vermemek için kesinlikle elle kaşımaktan kaçınılmalıdır. Doktorun önerisi doğrultusunda verilen ilaçları kullanmak en doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu ilaçlar kaşıntıyı azaltmak ve iltihabı gidermek içindir. Sivilce kaşıntılarının karaciğer ve diyabetik rahatsızlıklar gibi başka nedenleri de olabilir. Bu nedenlerin anlaşılması için doktor muayenesi gerekebilir. Tanı konulduğunda doktor önerisi ile gerekli tedaviyi başlatarak bu sorundan kurtulmak mümkün olabilir. Doktorun önereceği şekilde tedaviyi yaparak ve ilaçları gerektiği şekilde uygun olarak kullanarak sivilce kaşıntılarından kurtulmak mümkün olabilir.

Süt tedavisi

Sivilcelerin oluşunda etkili olan akneler içinde süt uygulaması tavsiye edilen yöntemler içindedir.

Sirke

Sirke kokusu hoş olmasa da mikrop öldürücü özelliğinden dolayı sivilceler üzerindeki bakterileri öldürmede etkilidir. Bunun için 1 yemek kaşığı sirke ile iki yemek kaşığı su karıştırılır ve pamukla sivilcelere sürülerek 10 dakika bekletilir.

Bal

Bakterileri temizlemek ve kızarıklık oluşumunun önüne geçmek için bal sürmek te faydalıdır.

Limon

Sivilce oluşumunu kökten yok etmek için limonu sivilcelerin üstüne sürebilirsiniz. Limon ciltteki fazla yağı alarak sivilce oluşumunu engeller.