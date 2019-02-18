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Siverek’te Uzak Doğu sporlarına yoğun ilgi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile açılan Uzak Doğu sporlarına, gençler yoğun ilgi gösteriyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:03
Siverek’te Uzak Doğu sporlarına yoğun ilgi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile açılan Uzak Doğu sporlarına, gençler yoğun ilgi gösteriyor.


Siverek’in Yenişehir mahallesinde bulunan Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi Cimnastik Salonu’nda verilmeye başlanan yakın savunma düvüşü olan Wushu kursuna, her yaştan sporcular katılırken, kursiyerlerin çoğunluğunun kızlardan olması da dikkat çekti.


Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mahmut Kışlar, kurslarda amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve spora yöneltmek olduğunu belirterek, "Uzak Doğu sporlarından olan Wushu’yu ilçemize getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlik merkeziyle gerçekleştirdiğimiz bu kursta ilk etapta yaklaşık 30 öğrenci kaydoldu ve kurslara başladı. Bu kurslar sayesinde gençlerimizi hem sporla tanıştırıyoruz, hem de öğrencilerimiz savunma tekniklerini öğreniyor. Bu şekilde dışarıdaki internet bağımlılığı ve diğer bağımlılıklardan da uzaklaştırıyoruz. Bu gibi kurslar sayesinde birçok gencimiz kötü alışkanlıkları terk etti. Bu gibi çalışmalarımız devam edecektir" dedi.


Türkiye Wushu Federasyonu Antrenörü Hüseyin Subaşı da yaptığı açıklamada, "Şu anda gençlere yönelik başlattığımız Wushu kursu yoğun bir katılımla devam etmektedir. Buradaki amacımız, gençlerimizi spora kazandırmak, devletine, milletine faydalı bireyler yetiştirmektir. Bu yolda bize desteklerini sunan Halk Eğitim, Gençlik Merkezi ve Siverek Kaymakamlığına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu


Wushu kursuna bir kadın olarak kendisini korumak için geldiğini belirten Kader Çiftsever ise, "Bu gibi sporlar biz kızlar için çok önemlidir. Son zamanlarda kadınlara yönelik saldırı ve şiddet olayları oluyor, taciz, tecavüz gibi. Ben de bir önlem olarak bu sporu öğreniyorum ve tüm kızlara da tavsiye ediyorum” diye konuştu

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:03
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