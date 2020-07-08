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Aktüel

Sivas'taki cinayetin zanlısı Çanakkale'de denetim sırasında yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 22:05:52 -
Sivas'taki cinayetin zanlısı Çanakkale'de denetim sırasında yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sırasında cinayet suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde ekipler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ticari taksi, minibüs ve otobüsleri denetledi.

Denetimler sırasında yaklaşık bir ay önce Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde işlenen cinayet sebebiyle aranan İ.Ö. (22), ekipler tarafından yakalandı.

Gelibolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlının adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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