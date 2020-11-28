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Aktüel Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Aktüel

Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 14:54:45 -
Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

C.K. idaresindeki 58 ABA 023 plakalı cip, H.B. yönetimindeki 58 NL 330 plakalı otomobil ve H.D. kontrolündeki 58 DS 331 plakalı hafif ticari araç, Necmettin Erbakan Bulvarı Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Yaralanan cip ve otomobil sürücüsü ile araçlardaki 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Cip sürücüsü C.K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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