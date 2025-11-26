Sivas’ta suç oranı düştü

Sivas Valiliği tarafından, şehirde güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, başkanlığındaki toplantıya; İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın da katıldı. Vali Şimşek, toplantıda yaptığı değerlendirmede, 10 aylık güvenlik verilerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla olumlu bir tablo ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda toplam olay sayısında yüzde 13'lük bir azalma yaşandığını belirten Vali Şimşek, genel aydınlatma oranının ise yüzde 96 seviyesinden yüzde 98,2'ye yükseldiğini ifade etti. Suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edildiğini vurgulayan Vali Şimşek, son 10 ayda hapis cezası ile aranan 966 kişinin yakalanarak adalete teslim edildiğini açıkladı. Aynı dönemde ruhsatsız silahlanmaya karşı da yoğun bir mücadele yürütüldüğünü belirten Vali Şimşek, 476 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini ve 571 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldığını dile getirdi.

125 uyuşturucu taciri yakalandı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise narkotik ekiplerinin son 10 ayda 108 operasyon gerçekleştirdiğini aktaran Vali Şimşek, "Bu operasyonlarda uyuşturucu imal ve ticareti yapan 125 şahsın yakalandı. İster satıcı isterse kullanıcı olsun bu illetin kökünü kazıyana kadar uyuşturucu ile mücadelemiz bundan sonra da kararlılıkla sürecektir" dedi.

Dolandırıcılara dikkat çekildi

Toplantıda ele alınan bir diğer önemli konu ise dolandırıcılık olayları oldu. Vatandaşların mal güvenliğini tehdit eden dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Vali Şimşek, "Ekim ayında güvenlik güçlerinin değeri 1 milyon TL olan sahte altınla vatandaşları dolandırmaya çalışan bir şahsı yakalayarak cezaevine teslim edildiğini bildirerek. Göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen kararlı mücadelenin de altını çizen Vali Şimşek, "Mobil göç araçları, yol kontrolleri ve planlı operasyonlar sayesinde yalnızca bu ay içerisinde 71 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında gerekli işlemler yapıldığını belirtti."

Kış tedbirleri masaya yatırıldı

Kış mevsimine girilmesiyle birlikte alınan tedbirleri de hatırlatan Vali Şimşek, Karayolları, İl Özel İdaresi, belediyeler ve ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Özellikle kar yağışı ve buzlanmanın arttığı günlerde trafik güvenliğinin daha riskli bir hâle geldiğini ifade ederek, tüm vatandaşlara kış lastiği başta olmak üzere gerekli trafik tedbirlerini eksiksiz almaları çağrısında bulundu. Vali Şimşek, hemşehrilerine kazasız, huzurlu ve bereketli bir kış mevsimi temennisinde bulundu.

"Devletimiz, tüm kadınlarımızın bir buton uzağındadır"

Toplantının sonunda ‘25 Aralık Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ vesilesiyle bir hatırlatmada bulunan Vali Şimşek, "Devletimiz, tüm kadınlarımızın bir buton uzağındadır. Bunun için sadece tüm kadınlarımızın KADES uygulamasını indirmeleri yeterli olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi "Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir" anlayışıyla her türlü şiddetin yok olduğu bir Türkiye hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Vali Şimşek sözlerini şöyle tamamladı: "2025 yılı 10 aylık güvenlik verilerini paylaştığımız Emin Şehir Toplantımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizler emin şehrimiz Sivas'ın huzur ve güvenliğini sağlamak için tüm birimlerimiz ile hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu şehrin huzur iklimini korumak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın önderliğinde ve sizlerin desteği ile ilimizde suç ve suçlularla amansız mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz ve inşallah şehrimizi hep birlikte daha güvenli ve huzurlu hale getireceğiz. Buna olan inancım tamdır."