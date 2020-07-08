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Aktüel

Sivas'ta sağanak sele neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-08 20:56:30 -
Sivas'ta sağanak sele neden oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak sonucu sel meydana geldi.

İlçede öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 2 saat süren sağanak, akşama doğru sele yol açtı.

Sel nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı, trafikte aksamalar oldu.

İlçeden geçen dere yataklarının taşması sonucu Ekicce Camisinin avlusunu ve yolları su bastı.

Bazı ev, iş yeri ve ahırlarda su baskınları oldu, vatadaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Sivas-Kayseri kara yolu da sel nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaymakamlık ve belediye ekipleri, iş makineleriyle mahallelerde başlattıkları çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede tarım arazileri de zarar gördü.


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