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Aktüel Sivas'ta resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak
Aktüel

Sivas'ta resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-29 23:23:02 -
Sivas'ta resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Salih Ayhan başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 01.12.2020-04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek, uygulamanın eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

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