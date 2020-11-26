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Aktüel Sivas'ta polisler sokakta bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
Aktüel

Sivas'ta polisler sokakta bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Yeniakit Publisher
2020-11-26 15:37:08 -
Sivas'ta polisler sokakta bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde polisler tarafından sokakta bulunan para dolu cüzdan sahibine ulaştırıldı.

Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptıkları sırada yerde cüzdan buldu.

Polisler, içerisinde 2 bin 900 lira olan cüzdanı Suşehri Belediyesi Zabıta Amirliğine teslim etti.

Belediye hoparlöründen yapılan anons üzerine cüzdanını düşüren Hüseyin Tekne, Zabıta Amirliğine geldi.

Zara ilçesi Şerefiye köyünden hastanedeki işlemleri için Suşehri'ne geldiğini belirten Tekne, para dolu cüzdanını Zabıta Amiri Ferhat Murat Yeğin'den aldı.

Tekne, para dolu cüzdanının kendisine ulaştırılmasında emeği geçen polis ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

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