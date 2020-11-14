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Aktüel Sivas'ta otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Aktüel

Sivas'ta otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 20:31:05 -
Sivas'ta otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri kadın 3 kişi yaralandı.

E.A'nın kullandığı 58 ACF 893 plakalı otomobille S.Y. idaresindeki 23 K 0789 plakalı hafif ticari araç, Aşık Veysel Bulvarı Ali Baba Cemevi mevkisindeki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride savrulan hafif ticari araçta bulunan biri kadın 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince kontrollü sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların yol kenarına çekilmesiyle normale döndü.

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