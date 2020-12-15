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Aktüel Sivas'ta kar yağışı
Aktüel

Sivas'ta kar yağışı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 21:32:20 -
Sivas'ta kar yağışı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler araçlarını iterek çıkarırken, büyük araç sürücülerinin de zincir takarak zirveden iniş yaptıkları görüldü.

Bu arada, ulaşımda aksama yaşanmaması için Geminbeli Geçidi'nde bulunan karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


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