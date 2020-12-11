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Aktüel Sivas'ta kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Sivas'ta kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayan zanlılara 6 bin 300 lira ceza yazıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 14:05:07 -
Sivas'ta kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde gece saatlerinde devriye görevi yaptığı sırada, durdurdukları bir otomobildeki M.A. (38) ve Ö.Y'yi (37) gözaltına aldı.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada dedektör, balyoz, kürek ve kazma gibi kazı malzemeleri ele geçirdi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve izinsiz kazı suçlarından işlem yapılan şüphelilere ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.


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