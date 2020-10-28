Sivas'ta cumhuriyetin "ulu çınarlar"ı unutulmadı

SİVAS (AA) - Sivas'ta 1923 yılında doğan 48 kişi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla evlerinde ziyaret edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, vali yardımcıları ve kaymakamlar, cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılında doğan 97 yaşındaki 48 vatandaşı evlerinde ziyaret etti.

Vali Ayhan, kent merkezinde yaşayan Hacı Çağlar, Fatma Uysal ve Hatun Aydeş ile sohbet ederek, taleplerini not aldı.



Ayhan, ziyaretlerde "ulu çınarlara" Türk bayrağı da hediye ederek, sağlıklı ömürler diledi.



Sosyal devlet anlayışının önemine dikkati çeken Ayhan, "Devletin sıcak yüzü hiçbir zaman eksilmeyecek. Her zaman büyüklerin duasına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

İdareciler olarak halka hizmeti esas bildiklerini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, sizlerin gönül dünyasına girmek, sesini duymak, hanenizde dertleşmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İdareciler olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda halka hizmeti esas biliyoruz. Sizlerin ihtiyaç ve taleplerinizin imkanlar doğrultusunda karşılanması içinde gayret göstermeye devam edeceğiz."