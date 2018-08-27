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Sivas'ta çaldılar, Antalya'da harcadılar, Adana'da yakalandılar!

Sivas'ta bir kırtasiye dükkanından 16 bin 800 lira parayı çalıp ortadan kaybolduktan sonra Adana'da enselenen 3 zanlının, hırsızlık yaptıktan sonra Antalya'da tatil yaptığı ortaya çıktı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:37
Sivas'ta çaldılar, Antalya'da harcadılar, Adana'da yakalandılar!

6 Ağustos günü Rahmi Günay Caddesi üzerinden bulunan bir kırtasiye dükkanında meydana gelen olayda, ödemeleri için bankadan 16 bin 300 lira para çeken kırtasiyeci R.Y. iş yerine geldi. Takip edildiğini anlamayan R.Y. çektiği parayı poşete koyup iş yerindeki masanın üzerine bıraktı. Daha sonra müşteri gibi dükkana giren 3 kişi ile ilgilenmeye başladı. Şahısların iş yerinden ayrılmasının ardından R.Y. paranın bıraktığı yerde olmadığını fark etti. Olayla ilgili çalışma başlatan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin Fırat Ç., Hasan D. ve Yasin İ. olduğunu tespit etti. Zanlılar Adanalı olduğu için Sivas polisi Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile iletişime geçti. Adana polisi zanlıları yakalama için çalışma başlattı.

ÇALDIKLARI PARAYLA ANTALYA'DA 5 YILDIZLI OTELDE TATİL YAPMIŞLAR

Zanlılar ise parayı çaldıktan sonra kiraladıkları otomobil ile Antalya'ya gidip 5 yıldızlı bir otele yerleşti. 3 gün boyunca 5 yıldızlı otelde tatil yapan zanlılar, 9 Ağustos günü Adana'ya döndü. Adana polisi zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada zanlıların kullandığı otomobilin D-400 karayolunda olduğu ve Adana'ya giriş yapmak üzere olduğu belirlendi. Polis şok bir baskınla zanlıları yakaladı.

EŞİNİ YARALAYIP, KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Polis zanlıları emniyete getirerek sorguya aldı. Zanlılardan Yasin İ.'nin 12 Mart 2010 tarihinde eşi Cemile Seçil Sansür'ü (33) silahla yaraladığı kayınvalidesi Gülten Sansür'ü (43) ise öldürmekten 25 yıl hapis cezası aldığı ancak cezaevinden kaçtığını belirledi. Yasin İ. tekrar cezaevine konulurken, Sivas'a gönderilen diğer 2 kişi sorgulandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:37
  1. Sivas
  2. Antalya
  3. Adana
  4. Hırsızlar
  5. kırtasiye soygunu
  6. soyguncular
  7. hırsızlar enselendi

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