Sivas’ta bazı yasaklar esnetildi

Covid-19’a karşı başarılı mücadele verilen iller arasında ilk sıralarda yer alan Sivas’ta vata sayısındaki azalma nedeniyle, Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan bazı yasaklar esnetildi.

Bir süredir yeni Covid-19 vakası görülmeyen ve vaka sayısının hızla azaldığı Sivas’ta, Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan bazı yasakların esnetildiği duyuruldu. Sivas Valiliğinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, esnekliğin bayram öncesi kişilerin ihtiyaçlarını gidermelerini nedeniyle izin verildiği belirtildi. Bu kapsamda 30 Mart tarihinde Sivas’ın Suşehri, Akıncılar, Gölova ve Koyulhisar ilçeleri ile kent merkezi arasında getiriler seyahat kısıtlaması ve izne tabi seyahat uygulamasına son verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından faaliyetleri kesin olarak sonlandırılan işletmelerin dışında, 16 Mart tarihinde faaliyetleri durdurulan istirahat ve eğlence mekanlarının 09.00 ile 00.00 saatleri arasında faaliyetlerine izin verildi. Alkollü içecek satışı yapan ve faaliyet izni bulunan büfelerin kapanma saatlerinin 21.00 olduğu hatırlatıldı. 8 Mayıs tarihinde kuyumculara getirilen 11.00 ile 17.00 saatleri arasındaki faaliyet izni 09.00 ile 19.00 saat aralığına genişletildi. Halk otobüslerinin faaliyet saatleri de 07.00 ile 00.00 arası olarak düzenledi. Yapılan açıklamada sosyal mesafe kuralı ve maske kullanım zorunluluğunun devam ettiği hatırlatıldı.