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Aktüel Sivas'ta bahçe duvarına çarpan otomobil devrildi
Aktüel

Sivas'ta bahçe duvarına çarpan otomobil devrildi

Yeniakit Publisher
2020-11-15 00:24:49 -
Sivas'ta bahçe duvarına çarpan otomobil devrildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir evin bahçe duvarına ve park halindeki araca çarparak devrilen otomobilde bulunan 1 kişi hafif yaralandı.

A.Y. idaresindeki 16 BAH 16 plakalı otomobil, Paşabey Mahallesi 5. Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bir binanın bahçe duvarına, ardından da park halindeki 58 ABC 094 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi.

Olayı gören vatandaşların haber vermesiyle bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada sürücü A.Y. ve yanındaki kimliği öğrenilemeyen bir kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla ters dönen araçtan çıkarıldı.

Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, elinden hafif yaralanan yolcunun tedavisi sağlık ekipleri tarafından bölgeye gelen ambulansta yapıldı.

Kaza sonrası bir süreliğine trafiğe kapanan sokak, devrilen otomobilin yoldan çekilmesiyle tekrar açıldı.



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