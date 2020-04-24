Sivas’ta 1 köy ve 4 mezranın korona karantinası kaldırıldı

Sivas’ın Zara ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan 1 köy ve 4 mezranın karantinası kaldırıldı.

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Korkut köyü ve bağlı Tuzla, Ağılönü, Eskiköy ve Uzunoğlan mezralarında izolasyonun tam olarak sağlanmasıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile korona virüs (Covid-19) karantinası kaldırıldı. Konuyla ilgili Zara Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “05.04.2019 tarihinde Covid-19 salgınının, kontrolü açısından 2020/16 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararı ile karantina alınan ilçemize bağlı Korkut köyü merkezi ve bağlı mezralardan Tuzla, Ağılönü, Eskiköy ve Uzunoğlan’da karantina süresi, sosyal izolasyonun tam olarak sağlanması için 18.04.2020 tarihinden itibaren 25.04.2020 tarihine kadar 1 hafta uzatılmıştır. 25.04.2020 tarihine kadar uygulanan karantina sonrasında, sosyal izolasyonun sağlanması sebebiyle 25.04.2020 Cumartesi 00.00 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir“ ifadelerine yer verildi.