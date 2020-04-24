  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sivas'ta 1 köy ile 4 mezradaki karantina kaldırıldı

2020-04-24 18:31:32 -
Sivas'ta 1 köy ile 4 mezradaki karantina kaldırıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir köy ile 4 mezrada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Zara Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Mehmet Sayın başkanlığında toplandı.

Toplantıda, 5 Nisan'da Kovid-19 önlemleri kapsamında karantinaya alınan Korkut köyü merkezi ile Tuzla, Ağılönü, Uzunoğlan ve Eskiköy mezralarında sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle 25 Nisan gece yarısından sonra karantina uygulamasının sonlandırılmasına karar verildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı