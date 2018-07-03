Sivasspor'da Tuna'nın ekibi belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tuna'nın yardımcılıklarını Tahsin Tam, Erol Malkoç, Mehmet Ak, Can Güçer, Hakan Keleş ve geçen sezon kırmızı-beyazlı ekibin teknik kadrosunda bulunan Yunus Kaya yapacak.

Sivasspor'da Cengiz Recepi kondisyoner, Taner Tarımer ise analist olarak görev alacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte Özden Öngün de kaleci antrenörü olarak görevlendirildi.