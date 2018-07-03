Sivasspor'da Tuna'nın ekibi belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, teknik direktör Tuna'nın ekibinde görev alacak yardımcı antrenörlerin belli olduğu açıklandı.03 Temmuz 2018 Salı 10:29
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tuna'nın yardımcılıklarını Tahsin Tam, Erol Malkoç, Mehmet Ak, Can Güçer, Hakan Keleş ve geçen sezon kırmızı-beyazlı ekibin teknik kadrosunda bulunan Yunus Kaya yapacak.
Sivasspor'da Cengiz Recepi kondisyoner, Taner Tarımer ise analist olarak görev alacak.
Kırmızı-beyazlı ekipte Özden Öngün de kaleci antrenörü olarak görevlendirildi.
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