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Sivasspor'da Tuna'nın ekibi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, teknik direktör Tuna'nın ekibinde görev alacak yardımcı antrenörlerin belli olduğu açıklandı.

03 Temmuz 2018 Salı 10:29
Sivasspor'da Tuna'nın ekibi belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tuna'nın yardımcılıklarını Tahsin Tam, Erol Malkoç, Mehmet Ak, Can Güçer, Hakan Keleş ve geçen sezon kırmızı-beyazlı ekibin teknik kadrosunda bulunan Yunus Kaya yapacak. 

Sivasspor'da Cengiz Recepi kondisyoner, Taner Tarımer ise analist olarak görev alacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte Özden Öngün de kaleci antrenörü olarak görevlendirildi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 10:29
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