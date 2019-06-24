Sivasspor'da Olcay Şahan sesleri Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ile yollarını ayıran Olcay Şahan'ı yakın markaja aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla görüşüp kendisini Sivasspor’a gelmesi için iknaya çalıştığı öğrenildi. Yiğido ile Olcay Şahan arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Bu arada Kırmızı-Beyazlılar’ın Konyaspor’un golcülerinden Yatabare için de girişimlerini hızlandırdığı kaydedildi.

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