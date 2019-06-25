Sivasspor’a yerli kaleci Demir Grup Sivasspor Kulübü, Kayserispor ile yollarını ayrılan kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım’la ilgileniyor.

Demir Grup Sivasspor Kulübü, Kayserispor ile yollarını ayrılan kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım’la ilgileniyor.

Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Kayserispor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım ile temasa geçti.İlk önce menajer aracılığıyla Muammer ile bir ön görüşme yapan Sivasspor, takıma yerli bir kaleci kazandırmak adına Muammer’i kadrosuna katmayı istiyor. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Muammer’in Sivasspor’dan gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi.

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