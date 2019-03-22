Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, serbest ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Emre Kılıç, N'Dinga ile sakatlığı süren Muhammet Demir ve izinli olan Kone katılmadı.

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