0553 313 94 23

Sivasspor kafilesi Rize'ye gitti

23 Ağustos 2019 Cuma 15:26
Sivasspor kafilesi Rize'ye gitti

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma için Rize'ye gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip öğleden sonra Sivas'tan ayrılarak kara yoluyla Rize'ye hareket etti.

Sivaspor yarın Rize'de yapacağı son antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek ve maç saatini bekleyecek.

Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak ve mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

"Ziya Erdal, Muammer Yıldırım, Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Paul Papp, Marcelo Goiano, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Serhiy Rybalka, Armin Djerlek, Isaac Cofie, Emre Kılınç, Fernando Andrade, Erdoğan Yeşilyurt, Mustapha Yatabare, Arouna Kone ve Hugo Vieira."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:26
  1. Çaykur Rizespor
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: Atlas Challenge Turnuvası
    1. Basketbol: Atlas Challenge Turnuvası
    2. ‘Sudaki Damlaların Huzuru’ isimli Ebru..
    3. GÜNCELLEME - Samsun'da sağanak
    4. AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy’dan..
    5. Macron ve Merkel, Amazonlardaki..
    6. Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl..
    7. Çaycuma ADD ilk gençlerini Afyon..
    8. Aydın’dan 40 çocuk Kars’a gitti
    9. DSP’den kayyım açıklaması! ‘Terör..
    10. Emine Bulut cinayeti
    11. MHP'den partililere flaş talimat!
    12. Polonya'daki şimşek fırtınası
    13. Adalet Bakanı Gül, "Vahşice katledilen..
    14. ABEL’den İTSO’ya özel indirim
    15. Adalet Bakanı Gül'den "Emine Bulut..
    16. Oppo'dan yeni "Reno2" serisi
    17. Kıbrıs Gazisi’nin evi alev alev yandı
    18. Edremit körfez ilçelerinde 96 düzensiz..
    19. Malatya Barosundan kadın cinayetlerine..
    20. Ankara'daki Afrikalı büyükelçiler bir..
    21. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    22. Bakan Gül'den Emine Bulut açıklaması!
    23. Gelenek karakolluk oldu
    24. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
    25. Büyükşehir Konservatuvarına korist..
    26. TCMB döviz kurları
    27. Yakutiye Belediyesi hasta yaşlı kadına..
    28. Antalya’da 4. kat balkonundan düşen..
    29. Hülya Hökenek canlı yayında 'Ölmek..
    30. Küstah ifadeler! PKK destekçileri..
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar