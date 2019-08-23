Sivasspor kafilesi Rize’ye gitti 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 2.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 2. hafta maçında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün öğleden sonra Sivas’tan ayrılarak kara yolu ile Rize’ye gitti.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın Rize’de yapacağı son antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek ve maç saatini bekleyecek.

Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor, 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15’te Çaykur Didi Stadyumu’nda karşılaşacak ve mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın Rize kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

“Ziya Erdal, Muammer Yıldırım, Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Paul Papp, Marcelo Goiano, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Serhiy Rybalka, Armin Djerlek, Isaac Cofie, Emre Kılınç, Fernando Andrade, Erdoğan Yeşilyurt, Mustapha Yatabare, Arouna Kone ve Hugo Vieira.”

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