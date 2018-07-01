Sivasspor Dinamo Kiev'in genç yıldızı Mykola Shaparenko'ya kanca attı!
Demir Grup Sivasspor, Dinamo Kiev'in genç yıldızı Mykola Shaparenko'ya talip olduğu iddia edildi.01 Temmuz 2018 Pazar 03:12
SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Demir Grup Sivasspor, Dinamo Kiev'in 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mykola Shaparenko'ya talip olduğu ve görüşmelere başlayacağı iddia edildi.
Genç oyuncunun Kiev ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR
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