Sivasspor Dinamo Kiev'in genç yıldızı Mykola Shaparenko'ya kanca attı!

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Demir Grup Sivasspor, Dinamo Kiev'in 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mykola Shaparenko'ya talip olduğu ve görüşmelere başlayacağı iddia edildi.

Genç oyuncunun Kiev ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR