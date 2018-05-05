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Sivaslı yıldız Robinho "şampiyonu" açıkladı!

Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'e son dakika golüyle büyük darbe vuran Sivasspor'da forma giyen Robinho, açıklamalarda bulundu.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:56
Sivaslı yıldız Robinho "şampiyonu" açıkladı!

Maçın kaderinin kendilerinin ellerinde olduğunu belirten Robinho; ''İkinci yarı çok farklı başladık topa sahip olduk. oyunu ikinci yarı olarak kabul ediyorum rakip 10 kişi oynadı ve kaderi biz belirledik.'' dedi.

SAMET AYBABA YORUMU

Samet Aybaba ile arasındaki diyalog ve gol sonrası Başakşehirlilerin tepkisini çeken hareetine değinen yıldız golcü: ''Samet Aybaba çok kaliteli ve çok karakterli. Benim için oyuna sonradan girmek sorun değil, futbolu seviyorum çünkü. Başakşehir kulübesinin arkasındaydı oğlum, gol sevincimi oğlumla paylaşmak istedim. Amacım başka bir şey değildi.'' ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY ÖNE ÇIKIYOR"

Sivas'ta ki yaşantısı hakkında yaptığı açıklamada ise, ''Sivas'ta çok mutluyum, çok iyi bir takımımız var. Şehrin insanları da bizlere destek veriyor.'' derken, şampiyonluk adayı sorulduğunda, ''Galatasaray biraz daha öne çıkıyor şampiyonluk yarışında.'' diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:56
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