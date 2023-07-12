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Gündem Sivaslı sözleşmeli er şehit oldu
Gündem

Sivaslı sözleşmeli er şehit oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-12 07:44:00 -
Sivaslı sözleşmeli er şehit oldu

Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde silah kazası nedeniyle yaralanan Sivaslı sözleşmeli er Erdem Kavlak tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

 Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde silah kazası nedeniyle yaralanan Sivaslı sözleşmeli er Erdem Kavlak tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Sivas Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde görev yapan Sivaslı sözleşmeli er Erdem Kavlak’ın kaza ile yaralanması sonucu kaldırıldığı Hakkari Işıklı Sahra Hastanesinde şehit olduğu duyuruldu. Şehidin naaşının düzenlenecek törenin ardından Kangal İlçesi Havuz köyünde defnedileceği belirtildi.

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