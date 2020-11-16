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Aktüel Sivas’ın saklı güzellikleri doğa yürüyüşleriyle keşfediliyor
Aktüel

Sivas’ın saklı güzellikleri doğa yürüyüşleriyle keşfediliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-16 10:56:26 -
Sivas’ın saklı güzellikleri doğa yürüyüşleriyle keşfediliyor

SİVAS (AA) - "Sivas'ı keşfet" sloganıyla kentin saklı güzelliklerinin ortaya çıkarılması için valilik tarafından başlatılan doğa yürüyüşleri devam ediyor.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentin saklı kalmış keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak ve turizme kazandırmak maksadıyla gerçekleştirilen yürüyüş etkinlikleri, her yaştan doğaseverin ilgisini görüyor.

Kızılırmak ve Emirhan Kayalıkları yürüyüşleriyle başlayan geçen yıl faaliyetler, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak Karaçayır, Gemerek Çat, Yıldızeli Yavu ve Çamlıbel ormanlarıyla Doğanşar Sarısuvat Kanyonu'nda sürdü.

Vali Salih Ayhan öncülüğünde düzenlenen yürüyüş programlarına, il protokolü, doğaseverler ve doğa kulüpleri katıldı.

Yürüyüş sonrasında açıklama yapan Ayhan, Sivas'ın her köşesinin ayrı güzelliğe sahip olduğunu belirtti.

Kentin geniş yüz ölçüme sahip olduğunu aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas'ımız 28 bin 488 kilometrekareye sahip alanıyla çok geniş bir coğrafya ve birçok iklimsel özelliği de içinde barındırıyor. Sahip olduğumuz doğal güzelliklerimizi hem kamuoyuyla paylaşmak, nefeslenmek hem de spor yapmak amacıyla mesai arkadaşlarımız ve doğaseverlerle birlikte doğadayız. Bu güzel yürüyüş parkurlarını ülkemize ve dünyaya tanıtmak amacıyla bu tür sosyal ve sportif faaliyetlere devam edeceğiz. Herkesi, Sivas’ın muhteşem doğasını gezmeye ve keşfetmeye davet ediyorum."


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