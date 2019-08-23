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Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu

CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla ‘enerjimizi paylaşarak çoğaltalım’ sloganı ile başlattığı Askıda Ekmek Projesi’ni yeşil sahalara taşıyan Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası’nın ikincisi Bölge Kupası karşılaşması ile sona erdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:54
Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu

CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla ‘enerjimizi paylaşarak çoğaltalım’ sloganı ile başlattığı Askıda Ekmek Projesi’ni yeşil sahalara taşıyan Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası’nın ikincisi Bölge Kupası karşılaşması ile sona erdi.


Sivas, Tokat ve Yozgat il şampiyonları ve ikincileri arasında yapılan kura çekimi sonrasında düzenlenen Bölge Kupası’nda şampiyonluk Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün oldu. Toplam 79 takım, bin 580 sporcunun top koşturduğu Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası, üç kentte spor şöleni havasında geçerken Askıda Ekmek Projesi ile ilgili farkındalık oluşturulmasına da büyük katkı sağladı. Sivas, Tokat ve Yozgat’taki kurumlar arasında yapılan maçlar sonrasında Kurban Bayramı öncesinde il şampiyonları belirlendi.


Bölge Kupası için ise Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tokat Devlet Hastanesi, Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü takımları yarıştı. Yapılan final maçında rakibi Tokat Devlet Hastanesi’ni 5-3 yenen Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü kupayı evine götüren taraf oldu.



Askıya 44 bin ekmek bırakıldı


Askıda Ekmek Projesi’ni futbolun birleştirici gücü ile buluşturan CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Bölge Kupası sonrasında askıya 11 bin ekmek bıraktı. Her ilde yapılan şampiyona sonrasında ilk 4 takım için askıya 11 biner ekmek bırakan CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in turnuva boyunca askıya bıraktığı ekmek sayısı ise 44 bini buldu.



Bin 580 sporcu katıldı


Bölge Kupası’nı alan Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere turnuvaya katılan tüm takımları kutlayan CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, “Üç ilimizde başlattığımız Askıda Ekmek Projesi artık çok daha farklı bir boyut kazandı. Spor ile yardımseverlik yeşil sahalarda buluştu. Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası ikinci yılında gerçekten dev bir organizasyona dönüştü. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 79 takım yarıştı ve tam bin 580 sporcu top koşturdu. Evet, bir takım kupayı kaldırdı belki ama aslında katılan herkesin kazandığı bir yapıdan söz ediyoruz. Bu açıdan baktığımızda geldiğimiz nokta çok sevindirici. Artık geleneksel hale gelen ve bundan sonraki yıllarda da devam ettireceğimiz turnuvamızla kültürel kodlarımızda zaten var olan yardımlaşma duygusunun daha da yaygınlaştığına inanıyoruz. Turnuvada emeği geçen herkese, tüm sporcularımıza bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:54
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