Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden büyük başarı

Dünya çapında 72 ülkeden 1506 üniversiteyi kapsayan ve üniversiteleri bilimsel etki, iş birliği, yayınlara açık erişim ve cinsiyet üzerinden istatistikler sağlayan, ayrıntılı bibliyometrik göstergeler üzerinden değerlendiren ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) tanıdığı dört üniversite değerlendirme kuruluşundan biri olan Hollanda merkezli CWTS Leiden Ranking’in 2024 yılı sıralaması yayımlandı.

Üniversitelerin bilimsel performanslarına ilişkin önemli bilgilerin paylaşıldığı rapora göre Cumhuriyet Üniversitesi; Türkiye’den listeye girme başarısı gösteren 40 üniversite arasında 31. sırada yer alırken, dünyanın önde gelen 1506 üniversite arasında 1304. sırada yer aldı. Ayrıca Cumhuriyet Üniversitesi, Avrupa Üniversiteleri arasında 424. sırada yer alarak önemli bir başarının altına imza attı.

Alan bazlı taramalarda da başarılı bir grafik çizen Cumhuriyet Üniversitesi; Biyomedikal ve Sağlık Alanında Dünya genelinde 971, Türkiye’de 32, Yaşam ve Yer Bilimleri Alanında Dünya genelinde 1149, Türkiye sıralamasında 25; Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Alanında Dünya genelinde 1252, Türkiye sıralamasında 35; Fiziksel Bilimler ve Mühendislik Alanında Dünya genelinde 1001, Türkiye sıralamasında 20; Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında ise Dünya genelinde 1197 ve Türkiye sıralamasında 37. sırada yer aldı.



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Her geçen gün bilimsel başarılara bir yenisinin eklendiğini ifade eden sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, “Üniversitemizde kaliteli ve insan odaklı bir eğitim anlayışının yanı sıra uluslararası alanda tanınan ve saygı duyulan akademik kadromuz ile birlikte araştırma, keşfetme, gerçeğe ve doğruya ulaşma çabası içerisindeyiz. Akademisyenlerimiz tarafından yapılan bilimsel çalışmaları her zaman desteklemekteyiz. Bu kapsamda YÖK’ün tanıdığı dört üniversite değerlendirme kuruluşundan biri olan CWTS Leiden Ranking’in 2024 yılı sıralamasında Üniversitemizin göstermiş olduğu başarı yarım asırlık Üniversitemizde tesadüf değil, özverili ve gayretli çalışmaların bir ürünüdür ve elde edilen başarı bizleri bir kez daha gururlandırmıştır. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” dedi.