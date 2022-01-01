Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademik birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi esasları uyarınca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesindebelirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla, aşağıda bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri alınacak.

Profesör kadroları daimi statüde olmaktadır. Adaylar Başvuru Dilekçesini http://www.sivas.edu.tr’den temin ederek Başvuru Dilekçe Örneğinde İstenilen Ekli Belgeler ile;

Doçent kadroları daimi statüde olmaktadır. Adaylar Başvuru Dilekçesini http://www.sivas.edu.tr’den temin ederek Başvuru Dilekçe Örneğinde İstenilen Ekli Belgeler ile;

Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için Adaylar Başvuru Dilekçesini http://www.sivas.edu.tr’den temin ederek Başvuru Dilekçe Örneğinde İstenilen Ekli

Belgeler ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne müracaat edebileceklerdir.

Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 35 (otuz beş) gün içerisinde (Son Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2022 - Perşembe) Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta/kargo yolu ile yapılan müracaatlarda yaşanan aksaklıklardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir.İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

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