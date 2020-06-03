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Aktüel

Şişli'de silahla yaralama olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 10:57:21 -
Şişli'de silahla yaralama olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de aralarında husumet bulunan bir kişiyi silahla yaraladıkları iddiası üzerine gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs'ta Esentepe Mahallesi'nde Orhan K'nin silahla yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmanın ardından olaya karışan Kadir G. (33), Şahin B. (30) ve Serkan Ö. (26) ve Sarıyer'deki bir hastaneye yaralı olarak müracaat eden Osman Y'yi (28) tespit etti.

Ekipler bir iş yerine düzenlediği baskında Kadir G., Şahin B. ve Serkan Ö.'yü yakalandı.

Adreste yapılan aramada 1 buçuk metre uzunluğunda kırmızı kın içerisinde kılıç, bıçak, 2 nacak, pompalı tüfek ve 4 kartuş ele geçirildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından Osman Y. de gözaltına alındı.

Olayda yaralanan Orhan K'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman Y. ve Kadir G. tutuklanırken, Sercan Ö. ve Şahin B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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