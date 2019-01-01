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Şişli'de motosiklet kazası! 1 ölü

İstanbul'un Şişli ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

01 Ocak 2019 Salı 18:14
Şişli'de motosiklet kazası! 1 ölü

Şişli'de motosiklet kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan, Uğur Çakır hayatını kaybetti.

Darülaceze Caddesi'nde sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet park halindeki tankere çarptı. Motosikletten fırlayan sürücü Uğur Çakır ağır yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran Çakır'a ambulansta uzun süre kalp masajı yaptı. Ağır yaralanan sürücü daha sonra özel bir hastaneye götürüldü.  Bir fast food restoranında moto kurye olarak çalıştığı öğrenilen Uğur Çakır yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 18:14
  1. İstanbul
  2. Şişli
  3. Motosiklet kazası
  4. motosiklet sürücüsü
  5. Uğur Çakır

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